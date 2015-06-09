У Києві небезпечні речовини в повітрі перевищують гранично допустимі концентрації

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє його прес-служба.

В повідомленні з посиланням на заступника голови КМДА Михайла Радуцького зазначається: “За результатами досліджень 9 червня 2015 року вміст ангідриду сірчистого в повітрі в контрольних точках перевищував гранично допустимі концентрації в 2,5-6,7 рази. Через погодні умови у приземному шарі атмосферного повітря накопичуються забруднюючі речовини». «За рівнем забруднення ангідридом сірчистим ситуація характеризується як недопустима, а за ступенем небезпечності – як помірно небезпечна і небезпечна”, - повідомив Радуцький.

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У свою чергу Кличко зауважив, що «з метою попередження погіршення ситуації в Києві я розпорядився вжити наступних заходів: не допускати спалювання відходів, тощо та приготування їжі на відкритому повітрі і в невстановлених місцях; обмежити рух вантажного транспорту на вулицях міста; здійснювати в столиці щоденний полив проїжджої частини та тротуарів вулиць, прибудинкових територій і зелених зон». Він також закликав людей, які мають хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів, серцево-судинні хвороби, хвороби легенів, шкіри та алергічні прояви, обмежити перебування на відкритому повітрі.

В повідомленні сказано, що «міська влада щодня проводитиме дослідження повітря, якщо ситуація погіршуватиметься, то заходи безпеки будуть більш жорсткими».

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області виникла пожежа. Сьогодні близько 8-ї години ранку на нафтобазі стався потужний вибух.

Ліквідація пожежі триває.

За даними Укргідрометцентру, хмара диму від пожежі на нафтобазі під Васильковом Києву не загрожує, оскільки в найближчі 4 дні у Київській області буде північний вітер.