Щоб не отруїтися токсинами від пожежі на нафтобазі, киянам радять пити багато молока

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні ГУ ДСНС України в Києві, молоко - це універсальний детоксикант при всіх отруєннях.

В той же час рятувальники закликають утриматися від споживання будь-якої городини (овочів та фруктів з власних городів), не потрапляти під дощі. «У випадку, якщо цього не вдалося уникнути, - потрібно ретельно вимитись й випрати одяг», - підкреслюється в повідомленні.

В ДСНС зазначають, що під час горіння нафтопродуктів під Києвом у повітря викидається багато токсичних речовин, у тому числі діоксини, що є небезпечним для здоров’я людей, а також багато побічних речовин, у тому числі чадний газ.

"Зараз все залежить від того, куди дме вітер, але рекомендується жителям прилеглих населених пунктів виїхати на кілька днів, щоб не дихати отруєними речовинами. Дітей і старших людей точно треба евакуювати… Хмара від пожежі поступово розсіється, але якщо буде дощ, отрута буквально буде падати на населені пункти", - наголошується в повідомленні.

Також пропонується тримати вікна зачиненими. При цьому визнають, що, "однак, сильно це не допоможе, коли на вулиці спека".

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки визначила небезпечну зону радіусом 10 км від епіцентру пожежі.