Підліток отримав 60% опіків тіла внаслідок удару електрострумом

«Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що постраждалим виявився 15-річний житель Одеси, учень 9-го класу загальноосвітньої школи», - повідомили у секторі.

Неповнолітнього доставили в опікове відділення міської лікарні № 10 Одеси з попереднім діагнозом: ураження електричним струмом, електричний опік тіла 60%. Стан його стабільно тяжкий.

В секторі повідомили, що підліток виліз на залізничну цистерну, над якою проходить струм напругою 27 тис. Вт. Всі обставини нещасного випадку з'ясовуються.