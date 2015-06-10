Підліток отримав 60% опіків тіла внаслідок удару електрострумом
10:48, 10 червня 2015Новини регіонів
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Неповнолітнього доставили в опікове відділення міської лікарні № 10 Одеси з попереднім діагнозом: ураження електричним струмом, електричний опік тіла 60%. Стан його стабільно тяжкий
Підліток потрапив до реанімації з діагнозом: ураження електричним струмом, опік тіла 60%, стан - стабільно тяжкий
Фото: УНІАН
«Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що постраждалим виявився 15-річний житель Одеси, учень 9-го класу загальноосвітньої школи», - повідомили у секторі.
Неповнолітнього доставили в опікове відділення міської лікарні № 10 Одеси з попереднім діагнозом: ураження електричним струмом, електричний опік тіла 60%. Стан його стабільно тяжкий.
В секторі повідомили, що підліток виліз на залізничну цистерну, над якою проходить струм напругою 27 тис. Вт. Всі обставини нещасного випадку з'ясовуються.
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