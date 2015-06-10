Постраждалим у пожежі на нафтобазі біля Києва потрібна кров

Мер наголосив, що в київському опіковому центрі та кількох інших лікарнях столиці медики борються за життя постраждалих під час пожежі.

Мер Києва Віталій Кличко закликав усіх небайдужих здати кров для постраждалих під часпожежі на нафтобазі в Василькові.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Постраждалим від пожежі в Васильківському районі потрібна кров. Друзі! В київському опіковому центрі, деяких інших лікарнях медики зараз борються за життя і здоров"я постраждалих під час пожежі на нафтобазі під Києвом. Терміново потрібна кров. Здати кров можна за адресою: вул. Баговутівська, 1, корпус 16, 4 -й поверх, з 9.00 до 13.00. При собі треба мати паспорт", - зазначив мер.