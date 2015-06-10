У повітрі Києва - високі норми небезпечних речовин у повітрі, медики радять сидіти вдома

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний державний санітарний лікар столиці Олег Рубан на прес-конференції щодо наслідків пожежі на нафтобазі поблизу Василькова Київської області для здоров'я киян екологічної ситуації у місті.

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Він поінформував, що вчора в окремих місцях Києва було проведено дослідження, за результатами якого встановлено значне перевищення норм концентрації шкідливих речовин в повітрі, що утворюються в результаті горіння. Зокрема, вміст сірчастого ангідриду перевищує норми місцями у 6 раз. Рубан зазначив, що сірчастий ангідрид належить до високотоксичних речовин, що впливає на здоров’я людини.

Санлікар пояснив, що відразу після отримання інформації про пожежу у районах на околицях Києва, що найближчі до Василькова, було обрано 6 місць для проведення дослідження.

«І дійсно було зафіксовано відхилення від 2 до 6 разів. Але пов’язувати це з пожежею на сьогодні достовірно неможливо, тому що в нас є природний фактор – підвищення температури, а по-друге – збільшення автотранспорту в Києві», - зауважив санлікар.

За його словами, обстежувались референт-точки на околицях міста у Святошинському, Солом’янському, Голосіївському та Оболонському районах, а також точки, які постійно моніторять поблизу великих автострад, де цілий рік є перевищення показників шкідливих речовин в повітрі.

«Згідно з вимірами, які ми зробили вчора, в нас є перевищення з 2 до 7 разів. Нами визначено спеціальні референт-точки, де є можливі джерела забруднення. В парках, при відсутності автотранспорту, місць горіння ці показники відповідають нормам. Тому на сьогоднішній день можемо порадити в спекотну погоду перебувати вагітним, хворим на хронічні захворювання, дітям, лише в вечірній час і не тривалий час в парках, лісопаркових смугах, у віддаленості від автотрас», - сказав він.

Водночас, за словами Рубана, однозначно не можна стверджувати, що перевищення шкідливих для організму людини речовин в повітрі є наслідком пожежі біля Василькова. Санлікар пояснив, що 15-20 травня в окремих точках столиці також було зафіксовано перевищення норм шкідливих речовин у 1,5 -2 рази.

«Пов’язано це з тим, що місто є великим мегаполісом, і є велика кількість автотранспорту, що є основним джерелом забруднюючих речовин в місті», - сказав Рубан.

Наразі, за словами Рубана, на рівні міської влади буде прийнято рішення про введено обмеження на в’їзд в Київ великогабаритного транспорту, який є основним джерелом сірчастого ангідриду, вміст якого найбільше перевищено у повітрі.

Киянам він порадив найближчим часом пити більше води, бо вона є природним сорбентом, що виводить з організму шкідливі речовини. Рекомендується обмежити фізичні навантаження, уникнути вживання алкоголю, виключити куріння. Щодо приміщень, то пропонується проводити вологе прибирання, використовувати системи кондиціонування, вікна завішувати вологою тканиною.

При тривалому перебуванні людини або тварини в місцях, де значне перевищення шкідливих речовин, можуть виникнути хронічні захворювання легенів, аж до гострих процесів, пояснив санлікар.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Васильківському районі Київської області спалахнула увечері 8 червня. Відомо про п'ятьох загиблих і 12 постраждалих.

Гасіння пожежі досі триває.