У Києві СЕС збільшила до 38 кількість точок забору проб повітря

Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби Києва прийняло рішення про збільшення з 8 до 38 контрольних точок регулярного забору проб повітря для дослідження вмісту забруднюючих речовин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу головний державний санітарний лікар столиці Олег Рубан.

За його словами, це дасть можливість отримати більш детальну інформацію про показники шкідливих речовин в різних районах столиці.

Рубан запевнив, що заходи, які були рекомендовані міській владі для покращення ситуації, виявилися ефективними. Про що свідчать результати нових проб повітря у контрольних точках, які здійснили фахівці Гідрометцентру, який теж здійснює моніторинг стану повітря. Свіжі дані лабораторії СЕС, за інформацією Рубана, очікуються ближче до 18.00. Але, запевнив він, такі дані зазвичай практично не відрізняються від тих, що надає Гідрометцентр.

«На вчорашній ранок, за даними лабораторних досліджень, перевищення у 2-6 разів. Відповідно до наших пропозицій Київською міською держадміністрацією негайно було організовано заходи зі зниження шкідливих речовин в нижчому шарі атмосфери», - зазначив Рубан. За його словами, це стосується, перш за все, негайної роботи з миття та обробки водою вулиць, автомагістралей, площ, дворів. По-друге, повідомив Рубан, це заборона в’їзду великого вантажного автотранспорту в місто, який є основним джерелом забруднення довкілля.

«Заходи були здійснені сьогодні вночі, вранці, і ми маємо результат – показники не перевищують гранично допустиму концентрацію в деяких місцях, а в деяких іде перевищення в 2-6 разів. Так, результати по вулиці Інститутській та Великій Кільцевій не перевищують гранично допустимих концентрацій», - повідомив Рубан.

Він зауважив, що ці заходи СЕС рекомендуватиме здійснювати й надалі.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Васильківському районі Київської області. Відомо про п'ятьох загиблих і 12 постраждалих. Гасіння пожежі триває.