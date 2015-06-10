На Волині відкрито Центр ранньої реабілітації дітей з ураженнями нервової системи

Як передає кореспондент УНІАН, отримувати фахову допомогу відтепер можуть не тільки вихованці дитячого будинку, їх наразі 29, а й діти з міста Луцька та всієї Волинської області. У Центрі використовують сучасні європейські реабілітаційні методики.

Мультидисциплінарна команда складається із педіатра, невропатолога, психолога, логопеда, інструктора ЛФК, масажиста, спеціаліста з фізіотерапії, музичного керівника. Усі види корекційних занять проводяться в найтіснішій взаємодії з батьками. Дітей приймають від одного місяця до 7 років. За словами керівника Центру Тетяни Віговської, для того, щоб пройти курс реабілітації, необхідно отримати направлення медичної установи, в якій спостерігається дитина.

«Наші фахівці подивляться, що ми можемо зробити і запишуть на курс реабілітації. Ми вже бачимо, що потреба в реабілітації більша, ніж ми можемо прийняти дітей. Бо черга у нас вже на листопад», - зазначила Віговська.

Протягом місця пройти реабілітацію у Центрі зможе до 20 дітей. Курс триває 24 дні. Всі процедури безоплатні.

Центр ранньої реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи та з порушеннями психіки розташувався на другому поверсі обласного спеціалізованого будинку дитини, на 220 квадратних метрах. Реконтсрукцію приміщення здійснено за кошти спонсорів та меценатів. Голова Волинської ОДА Володимир Гунчик, який взяв участь у відкритті, дав доручення фахівцям управлінь капітального будівництва та охорони здоров’я облдержадміністрації підготувати пропозиції щодо можливості розширення закладу. Один із варіантів – добудова третього поверху над існуючою будівлею.