На нафтобазі у Глевасі стався прогнозований вибух, жертв та постраждалих немає

На нафтобазі в смт Глеваха Васильківського району Київської області, де триває пожежа, стався прогнозований вибух.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибух стався близько 22:10 10 червня. Орієнтовно вибухнуло 4-5 цистерн об’ємом 55-75 тонн.

У прес-службі зауважили, що оскільки вибух був прогнозований, завчасно була відведена вся техніка і особовий склад, тому жертв та постраждалих немає.

«Рятувальники, які працюють на місці події, забезпечені продуктами харчування, питною водою, медикаментами», - повідомляє ДСНС.

«Станом на 18 год. 10 червня рятувальники загасили дві ємності. Загалом від ранку 10 червня ліквідована пожежа на 3 ємностях із 6. Наразі йде охолодження 3 цистерн, що горять. Готуються майданчики для гасіння полум’я. Для цього залучаються пожежні танки Міноборони. Для ліквідації вогню залучається пожежний потяг», - йдеться в повідомленні.

До ліквідації пожежі наразі залучено близько 100 рятувальників та 6 одиниць техніки. Постійно здійснюється ротація особового складу та техніки.

Все ще немає зв'язку з одним співробітником "Укрзалізниці", це пожежник пожежного поїзда. На контрольованій території після розвідки тіла не знайдено. Тривають пошуки.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня. Відомо про п'ятьох загиблих і 12 постраждалих.

Учора, 10 червня, в результаті пінної атаки рятувальники загасили один резервуар, тривало гасіння ще 5 цистерн.