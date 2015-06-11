Київщина: норми забруднення повітря через пожежу на нафтобазі не перевищено

Про це йдеться повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо стану забруднення повітря в населених пунктах, поблизу нафтобази.

«Перевищень максимально разових концентрацій рівнів забруднення атмосферного повітря внаслідок пожежі на нафтобазі у Васильківському районі не виявлено, негативного впливу на екологічну ситуацію немає», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з пожежею, що сталася на нафтобазі "БРСМ-Нафта" (с. Крячки Васильківського району), спеціалістами Держсанепідслужби здійснюється постійний лабораторний контроль стану забруднення атмосферного повітря у Києві та населених пунктах Київської області.

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Зокрема, щодо Києва зазначається, що перевищення концентрації двоокису азоту та формальдегіду коливаються в межах, які характерні для цього періоду і пов’язані з автомобільними викидами, без негативних наслідків для життя та здоров’я людей.

Крім того, вказано, що пожежа на нафтобазі не позначилась на рівні радіаційного фону в м. Києві та Київській області, який знаходиться в межах нормативних значень.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня. За даними МОЗ, загинуло четверо осіб і 14 постраждало.

Гасіння пожежі досі триває.