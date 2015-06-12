На Волинь на оздоровлення прибули 18 дітей із Волновахи

Як передає кореспондент УНІАН, діти прибули до Луцька потягом «Нововолексіївка-Ковель». На залізничному вокзалі гостей із короваєм зустріли директор Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан, представники міського управління освіти та служби у справах дітей, депутати міської ради.

18 дітей із Волновахи Донецької області, основному діти 5-9 класів загальноосвітніх шкіл міста, з 11 червня до 1 липня оздоровлюватимуться у літній школі “Ерудит” дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку “Ровесник”.

Діти з Донеччини матимуть можливість ознайомитися з історичними та культурними традиціями та пам'ятками Волині і Луцька, поспілкуватися зі своїми однолітками із загальноосвітніх навчальних закладів, познайомитися з їх родинами.

Представник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації Ірина Жежер, яка супроводжує дітей, подякувала за теплу зустріч. Вона розповіла, що було дуже багато охочих поїхати на відпочинок до Луцька.

«Діти знали куди їхали, адже їхні однолітки розповіли про своє перебування у Луцьку під час Великодніх свят. Ми сподіваємося на гарний відпочинок, ознайомлення з вашим містом та приємні враження”, - зазначила Жежер.

Фінансову підтримку у придбанні путівок для дітей з Волновахи (54 тис. грн) надав директор сільськогосподарського приватного підприємства “Рать” Віктор Шумський.

У липні на відпочинок у Волинську область приїде ще одна група з 20 дітей з міста-побратима.

До Луцька також сьогодні прибули 19 дітей з міста Волноваха, які поїдуть на відпочинок до Білого озера, що поблизу Кузнецовська Рівненської області.

Довідка УНІАН: за останні три місяці Луцьк вдруге приймає на відпочинок дітей з Волновахи. 68 дітей провели у Луцьку Великодні канікули. Меморандуму про співробітництво між Луцьком і Волновахою був підписаний 25 лютого 2015 року.