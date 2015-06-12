У Києві виявлено перевищення норм шкідливих для здоров’я людей речовин

10:39, 12 червня 2015
Новини регіонів
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У зв’язку із пожежами на торф’яних полях у місті Ірпінь та селі Биківня Київської області у столиці виявлено перевищення граничнодопустимих концентрацій шкідливих для здоров’я людей речовин у 1,12-4,0 рази.

УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління Держсанепідслужби у м. Києві.

Зокрема, на 9 з 25 точках контролю зафіксовано перевищення показників вмісту сірчистого ангідриду, азоту діоксиду, вуглецю оксиду та формальдегіду.

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Наразі у столиці продовжуються заходи щодо зниження концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

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