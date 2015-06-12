На Львівщині жінка постраждала від укусу змії

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС України у Львівській області, 12 червня о 01.25 в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні поступила 44-річна жителька села Волосянка Сколівського району, з діагнозом укус змії в ногу.

Згідно з повідомленням, з початку теплого сезону в Львівській області в результаті укусів змій були госпіталізовані 10 осіб.