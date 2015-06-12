На Львівщині жінка постраждала від укусу змії
12:28, 12 червня 2015Новини регіонів
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У Сколівському районі Львівщини 44-річна жінка постраждала від укусу змії.
У реанімацію лікарні поступила 44-річна жителька села Волосянка з укусом змії в ногу
Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС України у Львівській області, 12 червня о 01.25 в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні поступила 44-річна жителька села Волосянка Сколівського району, з діагнозом укус змії в ногу.
Згідно з повідомленням, з початку теплого сезону в Львівській області в результаті укусів змій були госпіталізовані 10 осіб.
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