У Харкові поранені під час масової бійки іноземці - у вкрай важкому стані

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в лікарні повідомила журналістам заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, двоє йорданців – у вкрай тяжкому стані, двоє – у тяжкому, всі вони в реанімації. Ще двоє госпіталізованих – громадяни України – перебувають у звичайній палаті, вони проходять обстеження. Трьом пораненим іноземцям були зроблені операції.

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Один із поранених іноземців має відкриту черепно-мозкову травму, решта – колото-різані поранення.

До медичного закладу прибув консул Йорданії.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 червня у Харкові близько 40 осіб влаштували погром з різаниною на вулиці Отакара Яроша, де розташоване студентське містечко з гуртожитками кількох вишів. Пізніше повідомлення про напад надійшло з вулиці Клочковської, що за 3 км від вул. О.Яроша. У МВС зазначали, що в результаті нападу постраждали 9 осіб. До 4-ї міської лікарні були доставлені 6 потерпілих, в тому числі кілька іноземців.