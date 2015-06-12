У столиці з'явиться соціальне таксі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, планується переобладнати транспортні засоби різної місткості: Iveco, Богдан, МАЗ та Neoplan. Першою рухомою одиницею, що переобладнають до липня, стане Iveco 35-10, інші три заплановано переобладнати до кінця вересня поточного року. Частина транспортних засобів буде обладнана гідравлічними підйомниками, а частина – низькою підлогою та пандусами, увесь рухомий склад матиме місця для розташування інвалідних візків, додаткове освітлення та поручні, встановлені крісла підвищеного комфорту для супроводжуючих осіб.

Як підкреслили у прес-службі, «соціальне таксі» покликане допомогти у вирішенні проблеми швидкого та комфортного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями до медичних, соціальних закладів та переміщенню містом, також даний рухомий склад можна буде використовувати для перевезення поранених з лікарень, транспортування пара-спортивних команд та ін.

Наразі на маршрутах громадського наземного транспорту міста Києва, які обслуговує комунальне підприємство «Київпастранс» працює 994 одиниць рухомого складу, які мають низький рівень підлоги.