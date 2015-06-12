В Одесі міліція вилучила понад 100 тисяч флаконів нарковмісного препарату

Оперативники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Київського райвідділу міліції Одеси виявили факти незаконного збуту нарковмісних препаратів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні протидії незаконному обігу наркотиків МВС України, були задокументовані факти незаконного збуту через мережу аптек лікарських засобів, які містять у своєму складі наркотичний засіб «кодеїн». В повідомленні зазначається, що обіг цього засобу в Україні обмежено, оскільки кодеїновмісні препарати нерідко використовують наркозалежні особи для виготовлення вкрай небезпечного наркотику «дезоморфін», більш відомий під вуличною назвою «крокодил».

Одеські міліціонери вилучили у «наркопідприємця» понад 77 тисяч флаконів препарату «Бронхорил» та більш як 23 тисячі флаконів «Кофексу», які реалізовувалися з порушенням правил їх обігу. «Нині тривають заходи зі встановлення усіх осіб, причетних до збуту цих препаратів, та джерел їх надходження», - повідомляють в міліції.