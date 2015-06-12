До Одеси доставили 15 бійців, поранених у зоні АТО, - волонтер
18:27, 12 червня 2015Новини регіонів
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Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив волонтер Андрій Танцюра
Їх привезли до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (Одеса) / Фото: УНІАН
До Одеси сьогодні доставили 15 бійців, поранених у зоні проведення антитерористичної операції.
Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив волонтер Андрій Танцюра.
Бійців доставлено літаком близько 15.00, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх привезли до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (Одеса).
«15 хлопців ... 4 важких», - написав Танцюра.
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