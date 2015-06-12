До Одеси доставили 15 бійців, поранених у зоні АТО, - волонтер

До Одеси сьогодні доставили 15 бійців, поранених у зоні проведення антитерористичної операції.

Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив волонтер Андрій Танцюра.

Бійців доставлено літаком близько 15.00, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх привезли до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (Одеса).

«15 хлопців ... 4 важких», - написав Танцюра.