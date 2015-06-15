На Київщині ліквідовано три підпільні лабораторії з виготовлення амфетаміну

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у результаті спецоперації в одному з боксів гаражного кооперативу у Подільському районі столиці співробітники СБУ виявили лабораторію з виготовлення психотропів. Організатором збуту готового амфетаміну виявився 26-річний киянин. З двома спільниками зловмисник замовляв сировину для наркотиків через Інтернет. Під час обшуку правоохоронці вилучили комплектуючі для обладнання хімічної лабораторії: скляні колби, ємності, труби.

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Крім того, було виявлено майже 15 літрів рідини та 10 кг порошку (хімічних реагентів), сировину для виготовлення 2,5 кг психотропів, що за ціною «чорного» ринку становить майже 1 млн 200 тис. грн.

Водночас у гаражі наркоділки облаштували схованку, в якій знайдено шість бойових гранат Ф-1 із запалами. Також в автомобілі зловмисників виявлено пістолет ПМ із затертим номерним знаком, декілька магазинів з набоями та два пакунки готового амфетаміну.

Ще дві лабораторії знешкоджено у Київській області. Одну з них організував в орендованій квартирі у Вишгороді 30-річний житель Київщини. Також зловмисник незаконно зберігав пістолет ПМ та 16 бойових набоїв калібру 9 мм.

Іншу лабораторію з виготовлення психотропу правоохоронці виявили у с. Пірнове Вишгородського району, яку облаштував 37-річний житель Рівненщини.

Співробітники СБУ вилучили з помешкань наркохіміків 400 г готового до вживання амфетаміну, спеціальне обладнання, прекурсори та майже 1 кг ртуті. За таких умов зловмисники могли б виготовляти до 10 кг амфетаміну на місяць.