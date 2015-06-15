На Закарпатті через зливи оголошено штормове попередження

У Закарпатській області на понеділок, 15 червня, оголошено штормове попередження з приводу небезпеки підвищення рівня води у річках.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні ДСНС в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, в гірських районах в місцях проходження сильних злив на малих водотоках та у верхів’ях річок очікуються швидкоплинні підвищення рівнів води заввишки до 1 метра, можливе формування селевих потоків.

За даними закарпатського УДСНС, до паводків та селевих потоків слід бути готовими ще й з огляду на прогноз погоди по області. Як інформує Закарпатський гідрометцентр, в другій половині дня та ввечері 15 червня по області очікуються сильні дощі, грози, місцями сильні зливи, подекуди град, під час грози шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, 14 червня в Закарпатті зійшли два селеві потоки обсягом понад 100 кубометрів, які на дві години перекрили рух транспорту на дорозі державного значення «Мукачево-Рогатин».