У Києві СЕС заборонила купатися на 5 пляжах

У Києві санепідслужба тимчасово заборонила купатися на 5-ти пляжах.

Як повідомляє прес-служба КП «Плесо», заборона стосується пляжів «Золотий», «Райдуга» та «Тельбін», а також пляжів на зонах відпочинку біля води: «Русанівська коса» та «Березняки».

Згідно з повідомленням, у воді на цих пляжах виявлено перевищення індексу ЛКП (лактозопозитивна кишкова паличка).

Як повідомляв УНІАН, 9 червня генеральний директор КП «Плесо» Денис Пікалов заявляв, що санітарні паспорти отримали 9 пляжів міста: «Венеція»; «Дитячий»; «Передмісна Слобідка»; «Золотий»; «Чорторий»; «Молодіжний»; «Пуща-Водиця»; «Вербний»; «Центральний».

Раніше, наприкінці травня, коли відкривався купальний сезон, прес-служба КМДА запевняла, що у столиці купатися можна на 11 пляжах.