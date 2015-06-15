Донори Дніпропетровщини здали майже 3 тис. літрів крові для бійців АТО

З початку проведення антитерористичної операції донори Дніпропетровщини здали майже 3 тис. літрів крові для поранених українських військових.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, завдяки цьому вдалося врятувати життя 500 військовослужбовців, доставлених до медичних закладів області.

За даними головного лікаря Дніпропетровської обласної станції переливання крові Антоніни Сердюк, з початку АТО кількість донорів у регіоні збільшилась у 1,5 разу.

«Якщо у 2013 році ми приймали 45 тисяч донорів, то у 2014 році ця кількість зросла на 20 тисяч. Загалом кров для поранених здали 6,5 тис. людей. Це дозволило врятувати життя 500 бійців», – підкреслила Сердюк.

За інформацією прес-служби ОДА, сьогодні з нагоди Всесвітнього дня донора десять активістів Дніпропетровщини отримали відзнаки голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка. Серед них 24-річний Олександр Котов, який здавав кров майже 20 разів.

Ще 4 мешканців Дніпропетровщини отримали посвідчення та нагрудні знаки «Почесний донор України». Був присутній на заході й єдиний в країні почесний-донор Герой України, житель Дніпропетровська Володимир Ніколаєв. Сьогодні донор здав кров у 701-й раз.