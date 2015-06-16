Львівщина: за минулу добу від укусів змій постраждало двоє дітей

На Львівщині за минулу добу від укусів змій постраждало двоє дітей / Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 15 червня до реанімаційного відділення Сколівської центральної районної лікарні у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано 15-річну жительку села Ялинкувате Сколівського району, яку вкусила змія у ногу та 8-річного жителя міста Стебник Дрогобицького району, якого під час відпочинку у місті Сколе у гомілку вкусила змія.