В Охтирці Сумської області чоловіка вкусила гадюка
16:45, 16 червня 2015Новини регіонів
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Нещасний випадок стався 15 червня на вулиці Некрасова, коли чоловік збирав на присадибній ділянці полуницю
Цього року це перший подібний випадок в області / Фото: vitaest-s.ru
У місті Охтирка Сумської області чоловіка вкусила гадюка.
Як повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації, нещасний випадок стався 15 червня на вулиці Некрасова, коли чоловік збирав на присадибній ділянці полуницю.
Згідно із повідомленням, в Охтирській центральній районній лікарні постраждалому оперативно надали невідкладну допомогу.
«На щастя, наразі життю чоловіка вже нічого не загрожує», - наголошується у повідомленні.
Цього року це перший подібний випадок в області.
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