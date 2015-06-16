В Охтирці Сумської області чоловіка вкусила гадюка

16:45, 16 червня 2015
Новини регіонів
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Нещасний випадок стався 15 червня на вулиці Некрасова, коли чоловік збирав на присадибній ділянці полуницю

Цього року це перший подібний випадок в області / Фото: vitaest-s.ru

У місті Охтирка Сумської області чоловіка вкусила гадюка.

Як повідомили УНІАН в управлінні охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації, нещасний випадок стався 15 червня на вулиці Некрасова, коли чоловік збирав на присадибній ділянці полуницю.

Згідно із повідомленням, в Охтирській центральній районній лікарні постраждалому оперативно надали невідкладну допомогу.

«На щастя, наразі життю чоловіка вже нічого не загрожує», - наголошується у повідомленні.

Цього року це перший подібний випадок в області.

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