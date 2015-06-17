17-19 червня у столиці та Київській області збережеться надзвичайна пожежна небезпека

Гідрометцентр попереджає про надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку

Гідрометцентр попереджає про надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку 17-19 червня у столиці та Київській області. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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