До Запоріжжя прибули 19 вантажівок польсько-німецької гуманітарної допомоги для переселенців

До Запоріжжя сьогодні прибули 19 вантажівок зі 195 тоннами гуманітарної допомоги від урядів Німеччини та Польщі для вимушених переселенців.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі головного управління ДСНС у Запорізькій області.

Вантаж складається з продуктів харчування, предметів гігієни, спальних мішків, ковдр, туристичних ліжок, медикаментів і медичних засобів, шкільного приладдя для дітей.

Серед категорій населення, на яких розрахована допомога: багатодітні (більше 5 членів) та малозабезпечені сім'ї, одинокі батьки, породіллі, жінки з маленькими дітьми й літні люди.

Одержувачами й розподільниками гуманітарної допомоги є Міжнародний благодійний фонд «Карітас України», громадські організації «Запорізький міський конгрес інвалідів», «Всеукраїнське об'єднання «Українські рубежі», благодійна організація «Карітас Запоріжжя».

Так, представники ВО «Український рубежі» отримали 42 тонни вантажу - шкільне приладдя для дітей-переселенців і продукти харчування.

Фонд «Карітас України» та організація «Карітас Запоріжжя» отримали 150 тонн гуманітарної допомоги - продукти харчування, ліжка, ковдри, а також предмети гігієни для дорослих і дітей.

«Запорізький міський конгрес інвалідів» отримав 3 тонни медикаментів і медичних засобів.

«За словами керівника програми допомоги переселенцям Міжнародного фонду «Карітас України» Григорія Селещука, продуктові набори, які будуть розподілятися серед переселенців, складаються з необхідних продуктів, яких сім'ї з трьох осіб має вистачити на місяць. Вага одного пакету 19 кг.

Як повідомляв УНІАН, уряди Німеччини та Польщі зібрали для вимушених переселенців із Донбасу гуманітарну допомогу на 500 тис. євро.

Гуманітарний вантаж обсягом понад 285 тонн передбачений для покриття базових потреб переселенців, які знайшли притулок у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській областях і в неокупованих районах Донецької області.

«Карітас України» планувала доставити допомогу до Запоріжжя 16 червня.

Харчові та гігієнічні набори формувалися відповідно до стандартів Всесвітньої продовольчої програми (World Food Program), кожен із них коштує близько 900 грн (38 євро) і важить приблизно 21 кг. Набори мають тривалий термін придатності й здатні забезпечити базові потреби людини протягом місяця. Допомога складається з продуктів харчування (борошно, соняшникова олія, яловичина консервована, свинина консервована, квасоля консервована, горошок консервований, гречка, рис, цукор, макаронні вироби, чай, кава, печиво, шоколад, згущене молоко), а також засобів гігієни (мило, шампунь, пральний порошок, засіб для миття посуду, зубна паста й щітка).