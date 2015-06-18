У Дніпропетровську затримали лікаря, який за хабарі допомагав ухилятися від мобілізації

У Дніпропетровську затримано лікаря, який за хабарі допомагав ухилятися від призову чи мобілізації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті протидії злочинності у сфері економіки МВС України, завідувач одного з відділень міської лікарні надавав фіктивні довідки особам, які підлягали призову чи мобілізації, для звільнення від призову на строкову військову службу до Збройних сил України за станом здоров’я.

Учора, 17 червня, правоохоронці затримали лікаря в момент одержання ним неправомірної вигоди в сумі 6 тис. грн. «Гроші від громадянина призначалися за внесення фіктивного діагнозу до лікарняного листа. Це мало унеможливити проходження молодим чоловіком військової служби у Збройних силах України, а відтак – і його участь в антитерористичній операції», - зазначили в МВС.

Прокуратурою Дніпропетровська відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу правопорушнику та повідомлення йому про підозру.