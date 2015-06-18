З 9-ї спроби частина машин з гумдопомогою від Штабу Ахметова пройшла українську митницю в Артемівську

Частина автоколони, яка везе набори виживання від Штабу Ріната Ахметова для мирних жителів Донбасу на непідконтрольні Україні території, з 9-ї спроби перетнула лінію дотику. 21 машина з 31-ї пройшла митний огляд на КПП під Артемівськом.

«21 фура пройшла митницю. Ще 10 машин залишилися на ніч в Артемівську, оскільки через тривалий митний огляд не встигли перетнути контрольно-пропускний пункт до його закриття. Також, згідно нового порядку СБУ, до бази було внесено паспортні дані всіх водіїв колони. Ця процедура зайняла більшу частину часу огляду. Ми плануємо, що ці 10 машин пройдуть митницю сьогодні вранці. Автоколона має повний пакет необхідних документів та наказ Міністерства соціальної політики України про визнання вантажу гуманітарним, який був пред'явлений під час проходження перевірки», - розповів Олександр Вишняков, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Вчора, 17 червня, рано вранці дана автоколона у складі 31 машини вирушила з Курахового в Донецьк з 620 тоннами продуктів від Штабу Ріната Ахметова для дорослих мирних жителів Донецької і Луганської областей, які знаходяться на непідконтрольних Україні територіях.

Це 9-я спроба доставити продукти в Донецьк. Нагадаємо, 14 днів, через закриття блокпостів в секторі «Б» і недопуск автоколони 13 червня на цьому ж блокпосту під Артемівськом представниками добровольчого батальйону, Штаб Ріната Ахметова не міг доставити продукти для найбільш незахищених категорій мирних громадян за лінією дотику. Весь цей час автоколона чекала відправки в Курахове. За два тижні відставання від графіка планових поставок склало 175 тисяч дорослих наборів виживання і 22 тисячі дитячих наборів. На сьогодні в Донецькій і Луганській областях, за лінією дотику, закриті 25 з 30-ти пунктів видачі допомоги від Штабу Ахметова через відсутність запасів наборів виживання на складі в Донецьку.

Раніше Гуманітарний штаб Ріната Ахметова направив заяву про блокування допуску гуманітарних вантажів для мирного населення Донбасу за лінію дотику до органів влади і українських представництв міжнародних місій, таких як ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, які також не можуть доставити гуманітарну допомогу. Штаб Ріната Ахметова виступив із закликом виробити і прийняти чіткі і прозорі, позбавлені політики правила і процедури доставки та розподілу гуманітарної допомоги на Донбас.