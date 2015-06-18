На Закарпатті через тепловий удар померла дворічна дитина

У Берегівському районі Закарпатської області через тепловий удар померла дворічна дитина.

Як повідомили сьогодні кореспонденту УНІАН в СГЗ УМВС України в Закарпатській області, 13 червня до чергової частини Берегівського РВ УМВС поступило повідомлення від дільничного лікаря с. Вари Берегівського району, що ним було констатовано смерть малолітньої дитини.

Слідчо-оперативна група встановила, що хлопчик 2013 р. н., після обіду вийшов гратися на подвір'я будинку за місцем проживання. У цей час мати з грудним немовлям залишалася у будинку.

«У молодої 21 річної жінки четверо малолітніх дітей, найстаршому з яких 6 років, а найменшому 2 місяці. Погодувавши та вклавши спати немовля, мати вийшла на подвір'я де знайшла непритомним свого 2-річного сина», - уточнили в СГЗ.

За інформацією міліції, жінка принесла хлопчика до дільничного лікаря, аби той надав медичну допомогу. Однак, лікар констатував, що дитина вже була мертва.

У міліції наголошують, що сусіди характеризують жінку як хорошу та дбайливу матір, що піклується про дітей.

Згідно висновків судово-медичної експертизи причиною смерті 2-річного хлопчика став тепловий удар - у ті дні на Закарпатті стояла спекотна погода.

За даним фактом триває слідство, інформують в СГЗ УМВС України в Закарпатській області.