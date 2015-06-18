У Вінницькій області лікар убив свого начальника

Вчора в Калинівської районної лікарні Вінницької області лікар завдав смертельні ножові поранення своєму керівникові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, попередньо встановлено, що 62-річного лікаря-анестезіолога за неналежне виконання службових обов'язків відсторонили від роботи. За словами затриманого, він убив керівника відділення анестезіології, щоб помститися.

На тілі 44-річного потерпілого експерти-криміналісти виявили два ножових поранення в ділянці грудей і черевної порожнини. Лікарі намагалися врятувати життя своєму колезі, але поранення виявилися несумісними з життям. «Знаряддя вбивства вилучено та відправлено на експертизу», - йдеться в повідомленні.

Лікар затриманий за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).