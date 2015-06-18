Автоколона з продуктами від Штабу Ахметова в Донецьку – через 15 днів і 9 спроб

18 червня, у другій половині дня, автоколона з продуктами від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова прибула в логістичний центр на стадіоні «Донбас Арена», повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Перетнути лінію дотику вдалося з 9-ї спроби. 31 великовантажна машина доставила 620 тонн продуктів для мирних жителів Донбасу, які залишилися на непідконтрольній території Україні.

«Сьогодні вранці 10 машин, які не встигли пройти митний огляд на КПП до його закриття вчора ввечері, приєдналися до решти машин. Колона у повному складі, з 31 машини, прибула на «Донбас Арену». Всього доставка цієї колони в Донецьк зайняла більше двох діб з ночівлею в Артемівську. Багато часу пішло на митний огляд та внесення паспортних даних всіх водіїв колони в базу даних на КПП в Артемівську, згідно з новим порядком СБУ. При цьому ми проходили перевірку у загальній черзі. При перетині цього пропускного пункту відстань збільшується на 100 кілометрів. В таких умовах ми порушуємо інтенсивність поставки допомоги і не можемо своєчасно забезпечувати людей продуктами», - прокоментував Олександр Вишняков, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Митний огляд і всі блокпости на шляху прямування автоколона пройшла з повним пакетом документів, які підтверджують якість продукції, і пропусками. Також в наявності був наказ Міністерства соціальної політики про визнання вантажу гуманітарним.

Нагадаємо, 15 днів через закриття блокпостів в секторі «Б» і недопуск автоколони 13 червня на цьому ж блокпосту під Артемівськом представниками батальйону ЗСУ «Патріот» Гуманітарний штаб Ріната Ахметова не міг доставити продукти для найбільш незахищених категорій мирних громадян за лінією дотику. Весь цей час автоколона перебувала у Кураховому і чекала відкриття блокпостів в секторі «Б».

За два тижні відставання від графіка планових поставок склало понад 200 тисяч дорослих наборів виживання і більше 20 тисяч дитячих наборів. На сьогодні в Донецькій і Луганській областях, за лінією дотику, закриті 25 з 30-ти пунктів видачі допомоги від Штабу Ахметова через відсутність запасів наборів виживання на складі в Донецьку.

Сьогодні на «Донбас Арені» волонтери ФК «Шахтар» приступлять до розвантаження колони, і вже до понеділка буде сформовано 40 тисяч дорослих наборів виживання, що дозволить відновити видачу в пунктах Штабу на непідконтрольній території Україні.

14 червня Штаб Ріната Ахметова виступив із закликом виробити і прийняти чіткі і прозорі, позбавлені політики правила і процедури доставки та розподілу гуманітарної допомоги на Донбас. «Гуманітарний штаб ще раз просить коридор, і найкращим місцем для нього буде пункт в Волновасі, – заявила сьогодні під час прес-брифінгу координатор Гуманітарного штабу Римма Філь. – Ми звертаємося до всіх міжнародних організацій, які також відчувають складнощі з доставкою гуманітарних вантажів. Ми надіслали заяви у всі можливі інстанції, в яких просимо про те, щоб гуманітарні вантажі потрапляли до мирним жителям, тому що впевнені – не можна кидати людей у біді».

За даними ООН, на Донбасі за лінією дотику залишається 3,2 мільйона людей, велика частина з яких відчуває нестачу продуктів харчування.