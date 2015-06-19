Житомирщина: 16-літня дівчина через суд позбавила свого батька батьківських прав
На Житомирщині прокуратура у судовому порядку захистила права неповнолітньої.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області. Як зазначається у повідомленні, на цьому тижні за принципової позиції прокуратури Брусилівського району захищено права неповнолітньої та районним судом прийнято рішення про позбавлення батьківських прав її батька.
Йдеться про те, що 16-літня дівчина подала позов до суду про позбавлення її батька батьківських прав.
Прокуратура району вступила у розгляд цивільної справи на боці неповнолітньої.
Під час судового розгляду встановлено, що батько дівчини, з 2011 року після смерті її матері, не виконував своїх батьківських обов’язків, не займався матеріальним забезпеченням та вихованням. Відтак, вона з братом проживає у бабусі в Житомирі.
Щоправда батько та його мати, бабуся неповнолітньої, вважали такий позов безпідставним, бо переконані, що за законом донька мала б піклуватися про батька.
Наразі рішення суду набрало законної сили.