З Черкас в зону АТО медики передали автомобіль швидкої допомоги

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі департаменту охорони здоров'я Черкаської ОДА, списаний мікроавтобус УАЗ відновили силами та за кошти працівників обласного Центру екстреної швидкої допомоги та медицини катастроф. У автомобіля замінили двигун, гуму, машину перефарбували матовою фарбою, щоб не виблискувала на сонці. В машині є три сидячих і одне лежаче місця для поранених, носилки. Салон польової швидкої прикрасили дитячими малюнками.

Це вже третя машина швидкої допомоги, яку відновили співробітники Центру та відправили на фронт.