З Черкас в зону АТО медики передали автомобіль швидкої допомоги
09:33, 19 червня 2015Новини регіонів
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Черкаські медики сьогодні передали в зону проведення антитерористичної операції автомобіль швидкої допомоги для 93-ї окремої механізованої бригади.
В машині є три сидячих і одне лежаче місця для поранених
УНІАН
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі департаменту охорони здоров'я Черкаської ОДА, списаний мікроавтобус УАЗ відновили силами та за кошти працівників обласного Центру екстреної швидкої допомоги та медицини катастроф. У автомобіля замінили двигун, гуму, машину перефарбували матовою фарбою, щоб не виблискувала на сонці. В машині є три сидячих і одне лежаче місця для поранених, носилки. Салон польової швидкої прикрасили дитячими малюнками.
Це вже третя машина швидкої допомоги, яку відновили співробітники Центру та відправили на фронт.
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