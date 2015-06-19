Вінниччина: медики відповідатимуть за смерть 5-річної дівчинки

Як повідомляє сектор зв᾿язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, 17 червня в смт Турбів Липовецького району дівчинка відпочивала разом з батьками на березі водоймища та з необережності впала в воду.

За попередніми даними слідства, батьки дівчинки викликали швидку допомогу, потерпілу доправили до місцевої лікарні, однак, лікарі, констатувавши смерть дитини, не надали їй належної медичної допомоги.

Дівчинку відправили до моргу. Батьки дитини, не погодившись з вердиктом місцевих медиків, завезли її до вінницької лікарні швидкої допомоги. Там лікарі провели реанімаційні заходи і понад добу дівчинка ще жила. Однак, врятувати життя пацієнтці не вдалося - вона померла 18 червня.

За словами т.в.о. начальника Слідчого управління УМВС у Вінницькій області Сергія Кримчука, за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками селищної лікарні, що спричинило тяжкі наслідки, відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.140 КК України. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.