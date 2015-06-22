На Прикарпатті 9 дітей з Києва потрапили до лікарні з харчовим отруєнням

20 червня до інфекційного відділення центральної районної лікарні міста Городенка Івано-Франківської області з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» було госпіталізовано 9 дітей (2005 – 2007 р.н.), які прибули на збори по футболу з Києва і проживали у приватному готелі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Всього на зборах перебувають 34 дитини. Станом на 7.00 неділі перебіг захворювання госпіталізованих - середнього і легкого ступеню важкості. Фахівці СЕС в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

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