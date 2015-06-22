У Житомирі презентували автомобілі для дільничних лікарів

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, за підтримки депутатського корпусу на закупівлю автомобілів для дільничних лікарів Житомира виділено 2,7 млн. грн.

«Медики отримали довгоочікувані автомобілі, а це – комфортні умови роботи для них, швидка та вчасна доставка лікаря на виклик хворого, а відтак здоров’я, а інколи і життя наших житомирян», - зазначила в.о. міського голови Житомира Любов Цимбалюк.

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Головний лікар Житомирської центральної дитячої міської лікарні Володимир Башек підкреслив, що ці автомобілі дадуть змогу вчасно транспортувати пацієнтів до обласної лікарні чи у медичні заклади Києва.

Як зазначають у міськраді, до цього автопарк міських лікарень Житомира та поліклінік не оновлювався тривалий час. Найстаріші автомобілі - 1985-го року випуску, є також багато автівок 90-х років.