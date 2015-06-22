Львівщина: молодий чоловік помер через ботулізм

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, у період 19-21 червня в реанімаційне відділення Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом «ботулізм» у важкому стані було госпіталізовано чотири особи: 23-річного жителя міста Судова Вишня Мостиського району (21 червня помер у лікувальному закладі); двох жительок міста Новояворівськ Яворівського району віком 18 та 57 років; 26-річну жительку села Вовча Гора Яворівського району.

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З анамнезу відомо, що фактором інфікування був паштет печінково-м’ясний (свинина) домашнього виготовлення.

Потерпілим пацієнтам в стаціонарних умовах проводять повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надають необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Причина отруєння встановлюється. Протиепідемічні заходи продовжуються.

Довідка. Ботулізм – небезпечне токсико-інфекційне захворювання, що протікає з ураженням нервової системи, що викликається паличкою ботулізму. Захворювання виникає в результаті попадання в організм продуктів харчування, води або аерозолів, заражених ботулотоксином, який виробляє паличка ботулізму.