На Львівщині жінка постраждала від укусу змії

На Львівщині 49-річна жінка постраждала від укусу змії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головному управлінні ДСНС у Львівській області, 20 червня о 00.10 в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні була госпіталізована 49-річна жителька села Волосянка з діагнозом «укус змії в ногу». Стан потерпілої – середньої важкості.

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