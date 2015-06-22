На Львівщині жінка постраждала від укусу змії
17:53, 22 червня 2015Новини регіонів
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На Львівщині 49-річна жінка постраждала від укусу змії.
Стан потерпілої – середньої важкості / Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головному управлінні ДСНС у Львівській області, 20 червня о 00.10 в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні була госпіталізована 49-річна жителька села Волосянка з діагнозом «укус змії в ногу».
Стан потерпілої – середньої важкості.
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