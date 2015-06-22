Житомирщина: жінка потрапила до реанімації через укус гадюки

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області, 21 червня близько 20:00 на пункт зв’язку 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Коростишів надійшло повідомлення, що жительку районного центру вкусила гадюка. Про це рятувальникам повідомив черговий Коростишівської центральної районної лікарні.

Як з’ясувалося, 67-річна жінка пішла зі своєю сестрою до лісу. Вони разом збирали ягоди. Підійшовши до чергового куща, бабуся відчула, як її щось вкусило за руку. Придивившись уважніше, вона помітила серед рослин гадюку.

Сестра постраждалої викликала «швидку» і медики госпіталізували пенсіонерку до Коростишівської центральної районної лікарні. Наразі хвора перебуває у реанімаційному відділенні цього лікувального закладу. Її стан стабільний. Медики надають жінці необхідну допомогу.