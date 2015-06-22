У Києві горіла психіатрична лікарня "Павлівка"

Під час ліквідації пожежі у психіатричній клініці в Києві було евакуйовано 35 осіб - працюючий персонал та пацієнтів, жертв немає.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу в одному із корпусів психіатричної лікарні по вул. Кирилівська, 103, надійшло об 11:46.

По прибуттю перших рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в підсобному приміщенні одноповерхового корпусу лікарні.

"Завдяки оперативним та скоординованим діям вогнеборців, о 12:13 пожежу площею 20 кв. м було ліквідовано, попередивши поширення полум’я на інші приміщення лікарняного відділення", - зазначили у ДСНС.

На місці події працювало 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 40 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Згідно з повідомленням, жертв та потерпілих на місці пожежі не виявлено.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.