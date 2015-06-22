У Києві горіла психіатрична лікарня "Павлівка"
Згідно з повідомленням, жертв та потерпілих на місці пожежі не виявлено
Під час ліквідації пожежі у психіатричній клініці в Києві було евакуйовано 35 осіб - працюючий персонал та пацієнтів, жертв немає.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомлення про пожежу в одному із корпусів психіатричної лікарні по вул. Кирилівська, 103, надійшло об 11:46.
По прибуттю перших рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в підсобному приміщенні одноповерхового корпусу лікарні.
"Завдяки оперативним та скоординованим діям вогнеборців, о 12:13 пожежу площею 20 кв. м було ліквідовано, попередивши поширення полум’я на інші приміщення лікарняного відділення", - зазначили у ДСНС.
На місці події працювало 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 40 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.
Згідно з повідомленням, жертв та потерпілих на місці пожежі не виявлено.
Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.