В Одесі затримано лікаря за підозрою в одержанні 3 тис. дол. хабара

В Одесі минулого тижня затримано лікаря за підозрою в одержанні 3 тис. дол хабара за прискорення проведення судово-психіатричної експертизи психічного стану хворого.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, встановлено, що голова амбулаторної судово-психіатричної експертизи однієї з медичних установ Одеси, перебуваючи на робочому місці, вимагав та отримав зазначений хабар від представника психічно хворої людини.

«У таку суму чоловік оцінив прискорення проведення судово-психіатричної експертизи психічного стану хворого і видачу акту комісійної амбулаторної судово-психіатричної експертизи на підставі рішення Суворовського районного суду Одеси у справі про визнання останнього недієздатним», - відзначили у відділі.

Зловмиснику було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.