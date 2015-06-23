У Львівській області жінка постраждала від укусу змії
11:05, 23 червня 2015Новини регіонів
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Потерпіла з діагнозом «укус в кисть руки» госпіталізована в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні
У селі Верхня Рожанка Сколівського району змія вкусила 63-річну місцеву жительку /
Фото: vitaest-s.ru
У Львівській області 63-річна жінка постраждала від укусу змії.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, 22 червня у селі Верхня Рожанка Сколівського району змія вкусила 63-річну місцеву жительку.
Потерпіла з діагнозом «укус в кисть руки» госпіталізована в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні.
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