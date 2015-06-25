В Чернігівській області зафіксовано випадок падежу свиней з ознаками АЧС

Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, 24 червня у підсобному господарстві Любецького психоневрологічного інтернату в населеному пункті Пересаж Ріпкинського району було зафіксовано загибель трьох голів свиней із клінічними ознаками, подібними до африканської чуми свиней.

Відібраний патологоанатомічний матеріал направлено для досліджень до Київського державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Туші тварин спалено. У разі підтвердження попередніх висновків, у найближчих населених пунктах буде оголошено карантин.