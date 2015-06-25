У Харкові на території лікарні виявлено розлив ртуті
12:04, 25 червня 2015Новини регіонів
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У Харкові на території міської лікарні №2 виявили розлиту ртуть.
В цілому було розчищено територію та видалено ртуть на площі 28 кв. м
Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Управління цивільного захисту населення, інформація про те, що на проспекті Московському, 130 напроти входу на територію лікарні знайдено розлиту ртуть, надійшла вчора, 24 червня, о 17.00.
До місця виїхав підрозділ оперативно-рятувальної служби Харкова, який ліквідував розлиття. В цілому було розчищено територію та видалено ртуть на площі 28 кв. м. Зараз з'ясовується джерело походження ртуті.
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