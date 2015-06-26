В Одеській області до кримінальної відповідальності притягують двох медиків, через яких померла вагітна

В Одеській області прокуратура Роздільнянського району повідомила про підозру двох медиків районної лікарні у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть вагітної жінки.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Одеської області.

Встановлено, що в грудні 2014 року в медичний заклад звернулася 23-річна вагітна зі скаргою на погане самопочуття і біль у животі.

Після первинного огляду хворої, який тривав майже 3 години, без результатів аналізів, через недбале ставлення до своїх обов'язків лікарями встановлено помилковий діагноз (харчове отруєння).

«Лише на наступний день, після різкого погіршення стану хворої, інші лікарі поставили правильний діагноз і терміново прооперували вагітну. Проте через несвоєчасне надання медичної допомоги жінка померла в післяопераційній палаті», - йдеться в повідомленні.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 1 ст. 140 КК України проведена комплексна судово-медична експертиза.

Досудове розслідування триває.