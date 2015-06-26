У Чернігівській області виявили вірус африканської чуми свиней

Держветфітослужба виявила вірус африканської чуми свиней в Чернігівській області

Київ. 26 червня. УНІАН. Фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби виявили вірус африканської чуми свиней (АЧС), вкрай небезпечного інфекційного захворювання, що передається домашнім тваринам, у загиблих свиней в одному з підсобних господарств у Ріпкинському районі Чернігівської області.

Як повідомила прес-служба відомства, факт зараження встановлено при дослідженні проб біоматеріалу, відібраних у загиблих тварин.

«Ситуація перебуває під оперативним контролем Головного управління ветеринарної медицини в Чернігівській області та Держветфітослужби України», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що після відбору біоматеріалу для лабораторного дослідження останки тварин були знищені на місці виявлення, а прилегла територія була продезінфікована.

Як повідомляв УНІАН, останній випадок виявлення АЧС було зафіксовано на початку травня у трьох диких кабанів в одному із заказників в Броварському районі Київської області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується лише нагріванням до високих температур.