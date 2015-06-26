У Черкаській, Сумській областях оголошено штормове попередження з грозами та градом

У Черкаській області оголошено штормове попередження на 26 та 27 червня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, сьогодні та завтра по території області та в Черкасах очікується нестійкий характер погоди: інтенсивні дощі, грози, шквали вітру до 25-28 м/с, в окремих районах – град.

ДАІ області закликає водіїв неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху: не перевищувати швидкість, користуватися пасками безпеки, дотримуватись безпечної дистанції та правил паркування.

В управлінні ДСНС в Черкаській області закликають при штормовому вітрі перебувати подалі від ліній електропередач, дерев, рекламних щитів і всього того, що може упасти. Також рядять не залишати у небезпечних місцях автотранспорт.

У Сумській області у зв'язку з переміщенням з південно-сходу активного циклону оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ДАІ, 26-27 червня у регіоні очікуються дощі з грозами й сильні пориви вітру.

Обласна ДАІ звернулася до водіїв з нагадуванням про правила безпеки в таку погоду.

«У Сумській області можуть пройти сильні дощі, місцями зливи, можливий град. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с, але в деяких районах очікуються шквали. Температура повітря підніметься до позначки 21-23 градуси. Така погода викликана переміщенням циклону», - йдеться в повідомленні.

Управління ДАІ області закликає водіїв бути уважними й обережними за кермом, дотримуючись правил дорожнього руху. У сильний дощ краще зупинитися і перечекати негоду. При зупинці обов'язково треба включити аварійну світлову сигналізацію.