Небезпеки поширення вогню до ЧАЕС немає – ДСНС

Небезпеки поширення вогню до Чорнобильської атомної електростанції немає, до гасіння в зоні відчуження залучено три пожежні літаки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький сьогодні на брифінгу в Києві.

«На даний час вдається втримати та не допустити поширення вогню на лісові масиви», - заявив він.

«Небезпеки, що вогонь дійде до атомної станції, немає», - запевнив Мельчуцький, додавши, що розповсюдження вогню в бік АЕС також немає.

«Гасіння пожежі здійснюється в цілодобовому режимі, ускладнюється тим, що болотиста місцевість не дозволяє спрямувати техніку безпосередньо в осередки загорянь», - зауважив перший заступник голови ДСНС.

«До гасіння пожежі залучено 152 чоловіки особового складу та 27 одиниць техніки. Додатково було залучено три пожежні літака Ан-32П», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 29 червня, на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення в районі с. Ковшилівка та смт Поліське в заплаві річки Вуж виникло загорання сухої трави та очерету, яке розповсюдилося окремими осередками на площі близько 130 га.