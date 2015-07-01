Пожежа в Чорнобильській зоні не призвела до підвищення рівня радіації в столиці

09:48, 01 липня 2015
Новини регіонів
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Відстежують концентрації основних шкідливих речовин, які утворюються при горінні (азоту діоксид, вуглецю оксид, ангідрид сірчистий) в 10-ти мобільних точках Києва

Радометр / Фото: ТСН

Пожежа в Чорнобильській зоні не призвела до підвищення рівня радіації в Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на столичну санітарно-епідеміологічну службу.

Як зазначається, у зв’язку із займанням сухої трави на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» (с. Ковшилівка та смт. Поліське в заплаві річки Уж), СЕС наразі сконцентрувала увагу на моніторингу стану атмосферного повітря.

Відстеженням концентрації основних шкідливих речовин, які утворюються при горінні (азоту діоксид, вуглецю оксид, ангідрид сірчистий) в 10-ти мобільних точках міста (Подільський, Оболонський, Святошинський, Деснянський райони) займаються Головне управління Держсанепідслужби у Києві та державна установа «Київський міський лабораторний центр Держсанепідслужби України».

«Максимальні приземні концентрації шкідливих речовин в точках дослідження не перевищують норми і є гранично допустимими, а радіаційний фон у межах норми (12-14 мікрорентген на годину)», - інформують в СЕС.

Фахівці Держсанепідслужби надалі проводитимуть регулярний моніторинг наслідків займання в «Чорнобильській пущі» та звітуватимуть про екологічний стан навколишнього середовища, запевнили в КМДА.

Як повідомляв УНІАН, учора, 29 червня, на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення в районі с. Ковшилівка та смт Поліське виникло загорання сухої трави та очерету, яке розповсюдилося окремими осередками на площі близько 130 га.

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