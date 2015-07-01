У Львівській області 19 дітей госпіталізовані з отруєнням

У Львівській області до лікарні з отруєнням потрапила 21 людина, з них – 19 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, як повідомила начальник прес-служби ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, сьогодні вночі в Сколевську районну лікарню з отруєнням поступила 21 людина, з них 19 дітей (у віці 11-17 років), які перебували в одному з літніх таборів.

На даний момент лікарі проводять обстеження з метою встановлення причини отруєння. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Правоохоронці відкрили за даним фактом кримінальне виробництво.