У Запорізькій області дитина дістала поранення, намагаючись розібрати підривник гранати

У Запорізькій області 10-річного хлопчика госпіталізували з травмами унаслідок детонації підривника ручної гранати, який він намагався розібрати.

Як повідомила УНІАН прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, вибух стався 30 червня у приватному будинку по вул. Щорса в селі Обільне Мелітопольського району.

За оперативними даними, підривник хлопчик знайшов у лісосмузі, приніс його додому і за допомогою молотка почав розбирати, через що сталася детонація.

Старший брат викликав «швидку допомогу», яка доправила дитину до центральної районної лікарні з пораненням кисті. Постраждалого прооперували. За даними на ранок 1 липня, стан дитини стабільний, загрози життю немає.

За фактом події Мелітопольський міський відділ Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Запорізькій області веде перевірку.