Львівщина: 22 дитини залишаються в лікарні після отруєння на турбазі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Загалом, за даними ДСНС, в ніч на 1 липня до інфекційного відділення Сколівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 25 осіб, в тому числі 24 дитини (1999-2005 р.н.), які відпочивали на дитячій туристичній базі «Карпати» в селі Кам’янка Сколівського району. (Раніше повідомлялося про госпіталізацію 21 особи, з них – 19 дітей – УНІАН).

У прес-службі додали, що всього на території бази перебувало 112 осіб, з них 98 дітей.

«Станом на 7 год. 2 липня на лікуванні перебуває 22 дитини, перебіг захворювання – середнього та легкого ступенів тяжкості», - йдеться в повідомленні.

В осередку захворювання фахівцями СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.